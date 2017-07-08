البابا قلق ورسالة منه إلى قوى مجموعة العشرين

عبّر البابا فرنسيس عن قلقه حيال امكانيّة عقد “تحالفات خطرة للغاية” بين قوى مجموعة العشرين، خصوصاً بالنسبة الى المهاجرين.

وأعلن البابا في مقابلة نشرتها صحيفة “لا ريبوبليكا” السبت: “أخشى تحالفات خطرة جدّاً بين قوى لديها نظرة مشوّهة للعالم: الولايات المتّحدة وروسيا، والصين وكوريا الشماليّة، وبوتين والأسد في الحرب السوريّة”.

واوضح أن “الخطر يعني المهاجرين. مشكلتنا الكبرى وللأسف المتفاقمة اليوم، هي الفقراء والمستضعفون والمستبعدون بمن فيهم المهاجرون”، مديناً دولاً “لديها عدد قليل من الفقراء المحلّيين وتخشى غزو المهاجرين”.

وشدّد البابا فرنسيس على أنه “لهذا السبب أشعر بالقلق حيال مجموعة العشرين، التي تضرب خصوصاً المهاجرين وستضربهم أكثر مع مرور الوقت”، محذّراً أوروبا القارة “الأغنى في العالم”، من استمرار تدفّق الشعوب الفقيرة على أبوابها.

ووجّه الحبر الأعظم الجمعة، نداءً الى القوى العظمى في مجموعة العشرين المجتمعة في هامبورغ الألمانيّة، مذكّراً إيّاها بضحايا المجاعات في افريقيا واليمن.

وكتب البابا في هذه الرسالة: “أوجّه الى رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين والى المجموعة الدوليّة برمّتها، نداء من اعماق القلب يتعلّق بالوضع المأسوي في جنوب السودان وحوض بحيرة تشاد، في القرن الافريقي واليمن، حيث لا يتوافر لثلاثين مليون شخص الغذاء والماء الضروريين من اجل بقائهم على قيد الحياة”.