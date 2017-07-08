“الروعة” سيطرت على لقاء ترامب وبوتين

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن لقاءه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين، الجمعة، كان “رائعا”.

وأعرب ترامب في مستهل لقاء مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، السبت، اليوم الثاني والأخير من القمة التي تستضيفها مدينة هامبورغ في ألمانيا، إن “اللقاء كان رائعا”.

وذكرت واشنطن أن ترامب اتخذ “موقفا هجوميا” إزاء فلاديمير بوتين في ما يتعلق بقضية تدخل روسيا المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق “فرانس برس”.

وقدمت موسكو رواية مختلفة مؤكدة أن ترامب “قبل” نفي بوتين للأمر.

وتطرق الرئيسان إلى موضوعين آخرين شائكين هما أوكرانيا وسوريا، حيث اتفق البلدان الجمعة على إعلان وقف لإطلاق النار ابتداء من الأحد في جنوب غرب سوريا.