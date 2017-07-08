الراعي في حفل تخريج طلاب ثانوية القلبين الاقدس في جبيل: عالمكم هو لبنان



توجه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال حفل تخريج طلاب ثانوية القلبين الاقدس في جبيل للطلاب قائلاً: “عالمكم هو لبنان، الوطن الذي أعطاكم شرف جنسيّته وهويّته. إنّه يحتاج إلى أفكاركم واختصاصاتكم وجهودكم ونظرتكم المستقبلية له وفيه. فالأوطان يبنيها أبناؤها. سجّلوا صفحات مجيدة في تاريخه”.

وأضاف: “ولأنّ لبنان يمرّ حاليًّا في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية صعبة، فهو بحاجة إليكم. غدكم هو مستقبله، فيكون كما تكونون أنتم اليوم وغدًا. إنّ ما تعانون منه اليوم بسبب سوء الممارسة السياسية والإدارية، تجنّبوه أنتم عندما تمسكون بزمام المسؤولية، مدركين موجباتها. إنّ الثقافة العلمية والتربوية التي نلتموها، وتلك التي ستنالونها من اختصاصكم الجامعي، ضعوها في خدمة ترقّي الشخص البشري والمجتمع. هذه الخدمة هي المقياس الأساس لكلّ نشاط سياسي، ولكلّ عمل يختصّ بالشأن العام الزمني، أكان العمل اقتصاديًّا أم اجتماعيًّا أم تشريعيًّا أم إجرائيًّا أم إداريًّا أم ثقافيًّا”.

وأردف: “لقد وُجدت الجماعة السياسيّة من أجل هذه الأعمال التي تؤمِّن الخير العام، الذي منه خير الناس وخير كلّ إنسان، والذي يبرّر وجود كلّ عمل سياسي أو حزبي (راجع العلمانيّون المؤمنون بالمسيح، 42)”.

وختم: “عندما يخاطب القديس البابا يوحنا بولس الثاني المسيحيين، يقول: “إنّ الاتّهامات، الموجَّهة في غالب الأحيان، إلى رجال الحكومة والمجلس النيابي والطبقة المسيطرة والأحزاب السياسية، والناعتة إيّاهم بالنفعيّة والهيام بالسلطة والأنانية والرشوة، فضلًا عن الرأي الشائع بأن السياسة تعرّض بالضرورة أربابها لانهيار الأخلاق، كلّ هذه الاتّهامات لا تبرّر على الإطلاق، التشكّك وغياب المسيحيين عن مسرح الدولة”.