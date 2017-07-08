الحريري اتصل بقائد الجيش.. واجتماع الإثنين لمناقشة التدابير الأمنية والتصدي للإرهاب

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد ودعاه إلى اجتماع يعقد ظهر الإثنين في السراي الحكومي لمناقشة التدابير والإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها في مختلف أنحاء البلاد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في جلسته الأخيرة طلب فيها من قيادة الجيش إجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة عدد من الموقوفين السوريين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنّها الجيش على الخلايا الإرهابية المتغلغلة في بعض مخيمات النزوح السوري في عرسال مطلع الأسبوع الحالي والتي كانت تخطط لتفجيرات وأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية.

إشارةً إلى أن الحريري كان قد دعا، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل التخرج لجامعة بيروت العربية، الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية الشرعية لتوفير السلامة والأمان لكل المقيمين في لبنان وملاحقة أي شخص من أي جنسية ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية وعدم التهاون مع أي محاولة لجعل أماكن النزوح بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف، معتبراً أن النازحين هم شركاء معنا بمكافحة الإرهاب وكشف التنظيمات الإرهابية التي تستهدفهم وتستهدف لبنان.