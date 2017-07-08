جعجع معزياً السيسي: على الدول العربية التضامن لوضع حدٍّ نهائي للظواهر الإرهابية

أدان رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً عسكرياً مصرياً جنوب رفح في شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فرداً من القوات المسلحة المصرية.

وأعرب رئيس القوات في بيان عن تعازيه الحارة الى الشعب المصري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجيش المصري، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما أثنى جعجع على الرد السريع للقوات المصرية على الاعتداء ما أسفر عن مقتل أربعين إرهابياً، مجدداً دعوته الى وجوب التضامن والتكافل بين الدول العربية كافة لوضع حدٍّ نهائي لهذه الظواهر الإرهابية والفكر التكفيري.

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