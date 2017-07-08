البنتاغون: غارات التحالف قتلت إجمالا 603 مدنيين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أن غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، قتلت إجمالا 603 مدنيين، منذ إطلاق الحملة الجوية ضد تنظيم “داعش” في 2014.

وجاء في التقرير الذي صدر الجمعة أن غارات التحالف بين 19 نيسان و23 أيار، والتي تم تقييمها خلال شهر أيار قتلت 119 مدنيا.

وأضاف أن نحو نصف هؤلاء المدنيين قتلوا في الموصل أو قربها.

ولفت التقرير إلى أنه في كل حالة “تتخذ كل الاحتياطات الممكنة ويتماشى قرار شن الضربة مع قوانين النزاع المسلح”.

وتزايدت مزاعم سقوط قتلى في صفوف المدنيين في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة، مع تصاعد العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” في الموصل بالعراق وأيضا في سوريا.