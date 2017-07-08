هدوء حذر في الجنوب السوري

يسود هدوء عام منذ فجر السبت محافظة درعا جنوب سوريا، باستثناء قذائف أطلقتها قوات النظام سقطت على قرية إيب في منطقة اللجاة بريف المدينة الشمالي، مع قصف بـ8 براميل متفجرة من الطيران المروحي على القرية ذاتها.

وجاء هذا الهدوء قبل ساعات من إعلان تطبيق هدنة إقليمية دولية جنوب سوريا، من المفترض أن تبدأ غداً الأحد، وذلك وفقاً لاتفاق أميركي روسي أردني، يهدف إلى تخفيض دائم للتصعيد في الجنوب السوري وإنهاء الأعمال القتالية.

فيما أوردت صحيفة “الحياة” أن الاتفاق الروسي الأميركي على وقف للنار جنوب سوريا، الذي يبدأ ظهر غد الأحد، يتضمن تفاصيل أمنية وعسكرية وسياسية حول تقاسم النفوذ وأمن الحدود.

ووفق الصحيفة فإن الاتفاق يقضي ببقاء الأسد في السلطة، وإبعاد إيران عن المناطق الحدودية، ويشمل أيضاً العمل مع موسكو لإنشاء مناطق آمنة.