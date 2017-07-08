تركيا: 450 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بينهم 25 ألفاً رُحّلوا لارتكابهم جرائم

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم السبت، أن مجموع اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 450 ألفاً، في حين بلغ عدد العائدين إلى تركيا بعد عطلة عيد الفطر حتى اليوم 42 ألفاً من معبر باب السلامة.

وأوضح صويلو، خلال اجتماع مديرية إدارة الهجرة التركية، أن قرابة 200 ألف من اللاجئين السوريين غادروا تركيا عبر المعابر الحدودية البرية والجوية، في حين عاد 225 ألفاً منهم إلى سوريا طوعاً، كذلك أعيد قرابة 25 ألفاً إلى بلادهم بسبب ارتكابهم جرائم مختلفة.

وأكد أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم سيزداد عقب إتمام تجهيز البنية التحتية لمدينة الباب بريف محافظة حلب الشمالية، بعد أن تم تحريرها من تنظيم “داعش”.

ويواصل المواطنون السوريون ممن توجهوا إلى بلادهم خلال فترة عيد الفطر، العودة إلى تركيا، عبر معبري “باب السلامة” السوري، و”أونجو بينار” على الجانب التركي من الحدود، تحت إشراف قوات الأمن التركي.

وتستمر السلطات التركية باستقبال السوريين الذين غادروا إلى بلادهم خلال فترة العيد حتى تمام الساعة 17:00 (02:00 ت.غ) من يوم الجمعة 14 تموز الجاري.