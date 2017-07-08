مقتل جنديين مصريين في إعتداء إرهابي بالعريش في سيناء

قتل جنديان مصريان وأصيب ثلاثة آخرون، في استهداف مدرعة تابعة لقوات الشرطة المصرية في حي الصفا بمدينة العريش شمال سيناء .

وذكرت مصادر أمنية أن المدرعة من ضمن القوات المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت بالمدينة، وتم استهدافها بعبوة ناسفة زرعت على طريق خط سيرها.

وينتشر في شمال سيناء مئات المتشددين الذين يستهدفون قوات الامن والجيش بشكل متواصل، منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في تموز 2013 عقب احتجاجات شعبية حاشدة.

ويتبنى ما يسمى تنظيم “ولاية سيناء” الذي كان يسمى “تنظيم أنصار بيت المقدس” قبل اعلانه مبايعته تنظيم “داعش” في 2014، الغالبية العظمى للهجمات الإرهابية ضد الأمن في سيناء.

وكان الجيش المصري قد أكد أنه قتل الجمعة أنه اربعين مسلحا متطرفا، في “إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز”.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة المصرية عن أنها قتلت 14 إرهابيا على صلة بتنظيم “داعش”، في هجوم على معسكر تدريبي لهم في محافظة الإسماعيلية في شرق البلاد، غداة هجوم دام قتل فيه 21 جنديا وتبناه التنظيم المتطرف.