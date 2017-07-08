ميزتان جديدتان من “واتسآب”!

أطلقت خدمة التراسل الفوري الشهيرة “واتسآب” تحديث جديد للنسخة التجريبية التابعة لها على منصة ويندوز فون، حيث وفر هذا التحديث زوج من المميزات الجديدة لمستخدمي ويندوز والتي يمكنهم الحصول عليها بكل سهولة.

تحديث واتسآب على ويندوز فون

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأميركي، فإن نسخة 2.17.218 من واتسآب توفر لمستخدمي ويندوز فون تحسين واجهة المستخدم والتي تتيح لهم القدرة على الاختيار المتعدد، وهو الأمر الذي يتيح لمستخدمي ويندوز تثبيت بعض الدردشات في الأعلى بخطوة واحدة أو كتم صوت أكثر من محادثة فيى نفس الوقت عبر الاختيار المتعدد.

كما أضافت واتسآب لمستخدمي ويندوز زر جديد يعرف بـ”Learn more” والخاص بصندوق الرسائل، الذي يعرض للمستخدمين التعليمات وبعض المعلومات عن الرسائل وغيرها من المميزات الأخرى، وحتى الآن فإن هذه المميزات لا تعمل بشكل كامل، لكن من المنتظر أن تظهر بشكل نهائي في الإصدار الأخير من واتسآب على منصة ويندوز فون، لكن لمن يرغب من المستخدمين في تجربتها يمكنه تحميل النسخة التجريبية من واتسآب من متجر ويندوز ستور بكل سهولة.