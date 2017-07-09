بالفيديو والصور: شاهد أجمل متجر لـ”أبل” في العالم

افتتحت شركة “أبل” آخر فروعها في منطقة الشرق الأوسط، في مركز “دبي مول” التجاري في مدينة دبي. ويُحاط هذا المتجر بالأرقام القياسية العالمية. فعدا عن وجوده داخل أكبر مركز تجاري في العالم، فهو يطل أيضاَ على أعلى برج في العالم، برج خليفة، وأكبر نافورة راقصة في العالم.

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