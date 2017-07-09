مصادر أمنية: عملية عرسال كشفت المزيد مما يخطط له الإرهابيون

قالت مصادر أمنية مطلعة ان العملية الإستباقية التي قام بها الجيش في جرود عرسال أخيرا، كشفت المزيد من الحقائق والمعلومات المتعلقة بنشاط المجموعات الإرهابية وما تخطط له.

واشارت المصادر نفسها لصحيفة “الديار“، الى ان المؤسسة العسكرية تملك الكثير من الدلائل والإعترافات حول هذه المخططات. وتضيف بأن الجيش يقوم بمهامه وواجباته من دون الالتفات الى ما يجري على صعيد المواقف او بعض السجالات السياسية، وهو مستمر في هذه المهام لحماية الوطن والاستقرار العام في البلد.

ولا تستبعد المصادر ان ينكشف في المستقبل القريب المزيد من الحقائق والمعلومات، أكان على صعيد الوضع في جرود عرسال او على صعيد نشاط الخلايا الإرهابية في اي منطقة من المناطق.