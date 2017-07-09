الصين تعلن تعليق التعامل مع كوريا الشمالية في المجال العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية تعليقها التعامل مع كوريا الشمالية في المجال العسكري بشكلٍ كامل، والمتحدث باسم الوزارة أكّد أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التغيّرات العامة في العلاقات الثنائية، معلناً دعم بلاده للقرارات الأممية.

ووصف الوضع في شبه الجزيرة بـ”الفوضوي بسبب عوامل عديدة أبرزها نشر منظومة “ثاد” الأميركية”.

وفيما تشهد المنطقة توتراً، وصلت حاملة الطائرات “لياونينغ” الصينية الأولى إلى مياه هونغ كونغ الجمعة الماضي في أحدث استعراض لقوة بكين العسكرية المتزايدة.

ورافقت حاملة الطائرات عدة سفن حربية من مجموعتها القتالية، وظهرت المقاتلات وطائرات الهليكوبتر على سطحها بوضوح بالإضافة إلى أفراد الطاقم وعددهم بالمئات.

وكانت الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية بتعليق العمل بالدرع الصاروخية الأميركية “ثاد” في كوريا الجنوبية.

وفي 26 نيسان الماضي قامت القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية بنشر بطارية منظومة الدفاع الصاروخي المتطور “ثاد” في ملعب غولف في بلدة سونغجو، جنوب شرق سيئول.

وبدأت عملية نقل الأجزاء الرئيسية منها 6 منصات للإطلاق، ورادار وصواريخ مضادة واستغرق نقل هذه المعدات 4 ساعات. ويشار إلى أنّ كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية، وكان آخرها في 4 تموز، حيث أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.