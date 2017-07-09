مدمرة صينية حديثة تتعطل في المحيط الهندي

توقفت المدمرة الصينية الجديدة “تشانغشو” “من المشروع 052D ) عن الحركة في مياه المحيط الهندي بسبب عطل في وحدات الطاقة بها. وأفاد بذلك موقع “East Pendulum” نقلاً عن مصدر في القوات البحرية الصينية.

وذكر المصدر أنه تم استدعاء مجموعة من كبار الموظفين المسؤولين في المجموعة الصناعية CSIC، التي تنتج وحدات الطاقة والمحركات لهذا النوع من السفن الحربية المذكورة، لحضور اجتماع طارئ في بكين لبحث الموضوع.

وأشار الموقع إلى أنه تم تكليف سفينة تقديم الخدمات اللوجسيتية المتكاملة “لوماهو” بالبقاء قرب المدمرة المعطوبة.

ويعتقد بعض الخبراء أن سبب العطل هو حدوث كسر في عمود (Shaft) مروحة التجذيف فيما يرى آخرون أن هذا النوع من المدمرات مزود بمروحتين ومن المستبعد أن تتعطلا في آن واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن المدمرة الصينية المذكورة كان يجب أن تشارك في المناورات الروسية الصينية في بحر البلطيق ولكن بعد هذا الحادث ستحل محلها هناك المدمرة الشبيهة”Hevey” .

وكانت الصين قد أعلنت في يوم 18 يونيو، أنها سترسل للمشاركة في هذه المناورات مجموعة من السفن الحربية تضم المدمرة ” تشانغشو” والفرقاطة “يونغ تشين” وإحدى سفن الخدمات.