شمعون: نأمل أن تترجم الانتخابات المقبلة وزننا

أكد رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون ان “الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل كميل شمعون سيبقى يضم الجميع”، آملاً “أن تترجم الانتخابات المقبلة وزن الأحرار في منطقة الشوف وفي لبنان”.

شمعون، وفي كلمة خلال العشاء السنوي الذي أقامته مفوضية الشوف في الحزب، قال: “ان الحضور والأصدقاء لم يحيدوا عن الخط الذي رسمه الرئيس الراحل كميل شمعون في مسيرته وقسم كبير منهم كان قد عايشه”، موضحاً ان “الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل يضم جميع الطوائف ليؤكد انه سيبقى يجمع الجميع ولا يفرق الناس”.