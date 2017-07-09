باسيل في افتتاح مركز للتيار في شكا: الانسان لا يستطيع ان يعيش كريما طالما السلطة السياسية تريده ان يرضخ لها

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان هذا البلد لا يستطيع ان ينهض وان يكون فيه اقتصاد ولا لوجود لحياة طبيعية وكريمة، طالما هنالك فساد وفاسدون، وهؤلاء الفاسدون متواجدون في مجتمعنا من خلال الاحتكار المتواجد في كل ادارات الدولة وهذه هي الكلفة الحقيقية على الاقتصاد، فالاموال يجب ان توضع في الخزينة لينهض الوطن.

واشار خلال افتتاح مركز للتيار “الوطني الحر” في شكا: “الفساد الذي يسيطر على جزء من الاعلام والقضاء وعلى السلطة السياسية التي ننتمي اليها ويوجد فيها جزء فاسد، هذه الحرية الواسعة يجب ان تترجم في صناديق الاقتراع، والسبب الثاني هو الكرامة، فالانسان لا يستطيع ان يعيش كريما طالما السلطة السياسية تريده ان يرضخ لها من خلال طلباته لخدمات معيشية. يجب تحرير الانسان اللبناني ليعيش بكرامة، وهذا الوضع لا يمكن ان يتحقق الا بوجود الدولة لتحل مكان السياسيين او الاقطاعيين او الميليشياويين. فالذهنية الخدماتية التي يرضخ المواطن من خلالها للسياسيين هي التي اوصلتنا الى الهاوية، وهي التي تهجر اولادنا، فهذا تعبير عن طوق شعب يجب ان يعيش على المستوى الحضاري خصوصا اننا اولاد حضارة عريقة، فنحن اخترعنا الحرف وصدرنا المدارس ووردنا للعالم كله الثقافة والابداع وخير دليل على نجاحات اللبنانيين، فكل انسان يدافع عن قضيته هو اعلى من اي انسان “.