محادثات عسكرية وإقتصادية للحريري في الولايات المتحدة

أبدت أوساط وزارية رفيعة تفاؤلها بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الولايات المتحدة الأميركية في تموز الجاري برفقة وفد وزاري رفيع، إلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جوزف عون .

وأشارت الأوساط الوزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن الزيارة التي يلتقي خلالها الحريري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين الأميركيين، ستكون مناسبة للدفع باتجاه تطوير العلاقات اللبنانية – الأميركية على مختلف المستويات، وتحديداً على المستوى العسكري ، سيما وأن الولايات المتحدة تعتبر الداعم الأول للجيش اللبناني عسكرياً ولوجيستياً، كذلك فإن الوفد اللبناني سيبحث بحضور حاكم البنك المركزي اللبناني في تداعيات العقوبات الأميركية المحتملة على “حزب الله”.

وسيشدد الحريري، بحسب المصادر، على أهمية تحييد المؤسسات المالية اللبنانية والقطاع المصرفي، وسيؤكد للأميركيين أن لبنان ملتزم القوانين الدولية في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وهو يعتبر أن مصلحته المالية والمصرفية تكمن في تطبيق هذه القوانين وهذا أمر أساسي لا يمكن تجاهله.