مقتل خمسة من “حزب الله” في سوريا بينهم أصغر عنصر

وسط تزايد الحديث عن اقتراب موعد المعركة الحاسمة التي يحضّر لها “حزب الله” في الجرود لطرد مقاتلي المعارضة السورية، بانتظار تحديد ساعة الصفر التي لم تعد بعيدة وفقاً للتسريبات، سُجّل مقتل خمسة عناصر من الحزب في سوريا في الساعات الأخيرة وهم كريم كرم كريم ، وابراهيم الجوني ، وعلي طالب ، و مهدي أبو حمدان ومحمد علي الحق .

وذكر أن مهدي أبو حمدان يبلغ 16 عاماً، ووُصف بأنه “أصغر عناصر الحزب” الذين سقطوا في سوريا .