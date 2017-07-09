هؤلاء هم الرجال الأكثر رومانسية حسب الأبراج

هناك بعض النساء تحتاج الى أكثر من مشاعر الحب فهي تبحث عن رجل رومانسي يمكنه إذابة قلبها من خلال أفعاله الرومانسية الحالمة .

و كل رجل رومانسي على طريقته الخاصة ولكن هناك فئة رومانسية وفق “الأصول” وهي من النوعية التي تشتري الازهار وتقدم الهدايا من دون مناسبة وتخطط لعشاء على ضوء الشموع وما تنفك تخرج بأفكار من شأنها أن تجعل الشريكة تشعر بأنها الأجمل والأفضل.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

الثور يعشق تقديم الهدايا لمن يحب وهو غالباً ما يقدمها مع جملة “حين رأيتها فكرت بك فوراً”. هو لا يقدم الهدية فقط من أجل الهدية فكل واحدة منها تعني له الكثير وترتبط بمشاعر معينة أو بحدث معين.

القيام بأفعال رومانسية تمنح الثور السعادة لانها تجعل من يحب في حالة من السعادة. وما هو جميل فعلاً مع الثور هو انه لا يتوقع المثل. فحتى ولو لم تتمكن الشريكة من منحه الرومانسية نفسها فهو سعيد جداً بواقع انه جعلها تشعر بالسعادة والحب.

السرطان 22 حزيران – 22 تموز

السرطان برج حدسي وعليه فهو يملك قدرة على معرفة ما الذي يحتاجه الاخر بسرعة قياسية. غالباً ما يفاجئ هذا البرج من يحب بوجبة منزلية قام بتحضيرها بنفسه أو بموعد في مكان رومانسي للغاية أو حتى القيام بأمور تتطلب الكثير من الجهود مثل عشاء تحت ضوء القمر على شاطئ البحر.

البرج هذا لا يمكنه سوى ان يكون رومانسياً لان ذلك جزء من شخصيته التي تهتم للاخرين ولا تريد سوى رعايتهم والإهتمام بهم. الرومانسية لا تنحصر فقط في إطار هذه الافعال بل تتجسد في واقع انه سيمنحك كتفاً لتبكي عليه حين تحتاجين لذلك وسيستمع اليك لساعات وسيجعلك تشعرين بتحسن كبير لانه يفهمك تماماً ولانه موجود لمنحك كل الدعم الذي تحتاجين اليه.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

العذراء لا يبدو كرجل رومانسي ولكنه كذلك. رومانسيته مختلفة قليلاً عن الاخرين لكونها قائمة على مبدأ قدرته على جعل الشريكة تشعر بانها مميزة للغاية. البرج هذا لا ينسى اي تفصيل مهما كان سخيفاً وعليه فهو يستغل ذاكرته الخارقة تلك من اجل مفاجأتك بما تحبين.

وحين يقرر هذا البرج التخطيط لحدث ما فهو يقوم بذلك بشكل مثالي. فهذا مجاله في نهاية المطاف. سواء كان عشاء رومانسياً او عطلة في مكان ما أو اي شيء يريد مفاجأتك به فالنتيجة ستكون رائعة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

رومانسية الحوت بريئة ومقاربته غير مبالغ بها لانه يملك القدرة على تحويل التفاصيل التي لا اهمية لها إلى امور غاية في الرومانسية. الامور البسيطة مثل مشاهدة التلفزيون معاً تتحول مع الحوت الى اكثر الامور رومانسية على هذا الكوكب.

البرج هذا يشبه كل الشخصيات الرومانسية في كل الافلام الرومانسية. هذا بكل بساطة الحوت. رومانسيته نابعة من شخصيته غير المعقدة والحالمة والمحبة للحب.