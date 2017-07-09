العبادي يعلن النصر بالزي العسكري من أرض المعركة… و”داعش” يقر بخسارته

رفعت قوات مكافحة الإرهاب العراقية العلم العراقي على حافة نهر دجلة في مدينة الموصل القديمة وذلك كما نقل الإعلام الرسمي العراقي. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أكدت بقاء “عشرات الأمتار القليلة” لتحرير مدينة الموصل القديمة بالكامل، مؤكدةً استمرار القوات العراقية بالتقدم وتحقيق “انتصارات كبيرة”.

,أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحقيق “النصر الكبير” في مدينة الموصل “المحررة”، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد. وأصدر المكتب بيانا يؤكد أن العبادي “وصل مدينة الموصل المحررة وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير”.

وأظهرت صور نشرت على حساب #رئيس_الوزراء الرسمي على “تويتر” ، العبادي مرتديا زيا عسكريا أسود اللون وقبعة، لدى وصوله إلى #الموصل معلنا استعادة السيطرة الكاملة على المدينة.

من جانبه، أقر تنظيم “داعش” بخسارته في الموصل القديمة، واعتبر مدينة “تلعفر” غرب الموصل “المقر البديل لدواوينه الرئيسية”، وذلك حسب ما أعلن مصدر محلي في محافظة نينوى. فيما أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك أن تنظيم “داعش” أقر باستخدام النساء المفخخات في آخر معاقله في الموصل، متحدثاً عن ما سماهم “ازواح الجنة”.

وقال المصدر: “إن ماكينة تنظيم “داعش” الاعلامية في الحويجة جنوب غربي كركوك، نشرت مقاطع فيديوية بين عناصرها تقر خلالها استخدام النساء المفخخات في آخر معاقله في الموصل كسلاح لمواجهة تقدم القوات الامنية”.

وتقوم القوات العراقية بعمليات تمشيط لآخر الجيوب التابعة لتنظيم “داعش” الارهابي في المدينة القديمة في الموصل، وذلك قبل إعلان الموصل محررة بالكامل، بعد معارك عنيفة مع التنظيم. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة العراقية رسمياً عن انتصارها على التنظيم في وقت قريب.

ونقلاً عن هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في الموصل، فإنه يمكن سماع صوت إطلاق نار من حين لآخر. لكن القصف من جانب التحالف بقيادة الولايات المتحدة قد توقف، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصل إلى الموصل لتهنئة القوات العراقة بنصرها على تنظيم “داعش” في المدينة.