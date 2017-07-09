الملك سلمان: سيحاسب كل عابث بأمن السعودية واستقرارها

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالين هاتفيين بوالد وكيل رقيب عادل بن فالح بن عايد العتيبي، وبوالد العريف عبد الله تريكي التركي، اللذيّن استشهدا إثر تعرض دوريتي أمن أثناء تنفيذ مهامهما لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، لاعتداءين إرهابيين بواسطة مقذوفين متفجرين.

وقدم الملك سلمان تعازيه لأسرتي الشهيدين، سائلاً الله أن يسكنهما فسيح جناته وأن يتقبلهما مع الشهداء ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأكد خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيدين أن الجهات الأمنية في المملكة تتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين، وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة.