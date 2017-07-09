4 عناصر من العدو الاسرائيلي خرقوا خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان عن إقدام 4 عناصر من العدو الإسرائيلي عند الساعة 10:30 من صباح الأحد، على خرق خط الإنسحاب في محلة رويسات العلم- خراج بلدة كفرشوبا، لمسافة حوالي 50 متراً ضمن أراض متحفظ عليها لبنانيا، غادروا عند الساعة 11.00 بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيرةً إلى أن “وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الميدانية المناسبة، فيما تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.