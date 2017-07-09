هكذا تتعاملين مع قسوة زوجك

عندما تجدين صعوبة في التعامل مع قسوة زوجك وطباعه العنيفة فلابد أن تتبعي هذه النصائح للتعامل مع الزوج القاسي :

أوّلاً، تحلّي بالثقة بالنفس: قد يتعامل الزوج القاسي مع زوجته بدونية ليتمكّن من السيطرة عليها ! في هذه الحالة ، ننصح الزوجة بالتحلّي بالثقة بالنفس وعدم السماح للزوج بإحباطها . يجب على الزوجة ألاّ تنسى أنها امرأة فريدة من نوعها ، تتمتّع بالعديد من المميزات و الصفات الجميلة.

ثانياً ، مارسي النشاطات و الهوايات التي تحبينها : ننصح الزوجة بإشغال نفسها عن الزوج السلبي و القاسي و ممارسة النشاطات التي تحبها لتتحلّى بالطاقة و القوة في العلاقة .

مواجهة الشريك بهدوء : حاولي أن تواجهي عنف زوجك بهدوء . أوضحي له أنك تتفهمين شعوره بالغضب و لكن هذا لا يعني أنّه يجب أن يعاملك بهذه القسوة ومن دون أي احترام ! هذه الطريقة ستساعدك على وضع زوجك على حدّه .

التحدث مع الشريك عن المشكلة : اختاري الوقت المناسب لتصارحي زوجك بهذا الموضوع الذي يزعجك وعبّري له عن مشاعرك لعلّكما تتوصلان إلى الحلّ المناسب .

محاولة فهم أسباب قسوة الزوج: حاولي أن تفهمي لماذا ومتى يعاملك الزوج بقسوة. إن معرفة الأسباب ستساعدك بشكل كبير على إتقان فن التعامل معه!

استشارة طبيب أخصائي: إن زادت المشكلة عن حدّها، ننصح الزوجة باستشارة طبيب أخصائي لمساعدتها وإرشادها.