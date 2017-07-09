كريدية: تقرير الـ”LBC” لا يعني أوجيرو لا من قريب ولا من بعيد

نفى الرئيس المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية في بيان، ان “تكون هيئة أوجيرو ردت على قرار وزير الإتصالات تلزيم احدى الشركات تمديد الألياف البصرية في الشبكة الهاتفية”.

وأكد كريدية ان “التقرير الذي أذيع في نشرة الـ”LBC”- “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، لا يعني ادارة الهيئة لا من قريب ولا من بعيد، بل هو شأن يتعلق بنقابة عمال ومستخدمي المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وليس ادارة هيئة اوجيرو”.

واضاف كريدية: “إن المعلومات المغلوطة من شأنها ان تشوش على النشاط الذي يبديه المستخدمون في خدمة المشترك اللبناني. وذلك لن يثني الهيئة وادارتها عن المضي بتحقيق الانجازات بعيدا عن السجالات التي لا تهدف إلا إلى حرف السكة عن مسارها الحقيقي”.