بو عاصي في عشاء “القوات” – ساحل بعبدا: هدفنا الاساس يبقى بناء الدولة الضامنة لجميع أبنائها

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ان الهدف الاساس لـ”القوات اللبنانية” يبقى بناء الدولة الضامنة لجميع ابنائها والتي تحتاج الى عمل متراكم وجدي وشاق، مشدداً على أن الدولة بواقعها اليوم لا تشبه القواتيين ولا هي على قدر طموحاتهم ومطالباً الجميع بالابتعاد عن النق والنعي وبذل كل الجهود يوما بعد يوم لانتشالها من هذا الفشل لأجل دماء الشهداء وتضحياتهم.

كلام بو عاصي جاء خلال تمثيله رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في عشاء منسقية ساحل بعبدا الذي حضره النواب: ناجي غاريوس، الان عون وشانت جنجنيان الى جانب الوزير السابق طوني كرم وعدد من الفاعليات الاجتماعية والحزبية ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المحازبين.

ورأى وزير الشؤون الاجتماعية ان هناك صعوبات امام مشروع بناء الدولة ولكنها لم تشكل يوما هاجسا أو وهماً امام القواتيين. كما توقف عند الفساد والزبائنية المستشرية في لبنان، لكنه إعتبر أن الخطر الاكبر على الدولة والمجتمع هو “الخوف” إذ إن اللحظة التي يخاف فيها الانسان ستكون لحظة النهاية، مذكرا بالتضحيات التي قدمت، ومؤكدا ان “القوات” مستعدة لتقديم المزيد في أي لحظة لان الخوف بعيد كل البعد عن القواتيين، ابناء الفرح والرجاء والمقاومة والصلابة والتطلع الى المستقبل الذي يناسب تطلعات الشهداء.

وتابع: “من يخطأ في حقنا وفي حق دولتنا واجيالنا سنضع اصبعنا في عينه كما يحاول ان يضع اصبعه في وجهنا لنذكره انه لا يملك في هذا البلد اكثر مما نملكه وبالتالي لا يمكنه ان يملي علينا أي امر او شرط.”

بو عاصي ذكّر بأنه ابن منطقة بعبدا وابن “القوات اللبنانية”، متوقفا عند الاندماج الذي اشتهرت به هذه المنطقة بين ابنائها والسكان الذين عاشوا فيها. واستذكر مرحلة الحرب اللبنانية التي عاشها منذ طفولته في وقت كان عدد كبير من الشباب يقاتل على الجبهات ويستشهد في سبيل الوطن، ما دفع بالاجيال التي كانت في عمر صغير ان تتعهد على نفسها بحمل المشعل المقاومة الى جانب الرفاق. واضاف: “من المؤكد اننا لم نعد نعيش في الماضي ولكن من المحتم ايضا اننا لم ننس الماضي ولن ننساه كي لا ننتهي. كنت ضابط مدرعات وبعدها ضابطا طياراً و”على راس السطح” واليوم انا وزير لشؤون الاجتماعية وايضا اقولها برأس مرفوع”. واردف: “اخلاقياتنا لا تحتم علينا ان نكون فقط وزراء للقواتيين فحسب بل لكل اللبنانيين من دون أي تمييز مناطقي او ديني او طائفي”.

وعن أداء وزراء “القوات” في الحكومة، اعتبر ان الشعب فقط هو المخول تقييم هذه الكفاءة، مجددا التأكيد انهم يعملون بجدية ونظافة وبرأس مرفوع كي لا تمر أي صفقة او سرقة او فساد امامهم ولرفض الزبائنية السياسية.

وختم بالتوجه الى الشباب بالقول: “ماضينا مجيد بمرارته وجماله، حاول كثر تشويهه، لذا نقول لهم “الله يسامحهم”. في الحقيقة لم يشهد لبنان بتاريخه مثل هذه البطولات التي قدمت دفاعا عن لبنان وعن اهله ومناطقه كافة، لذا علينا المحافظة على هذا الارث وابقاء رأسنا مرفوعا لاننا حملنا السلاح ووقفنا على الجبهات دفاعا عن لبنان وتمنينا لو ان الجميع يقوم بالعمل نفسه.”

وتخلل الحفل كلمة لمنسق المنطقة سمير بو يونس الذي تحدث بدوره عن التضخيات التي قدمتها بعبدا وعن بطولات شهدائها، متحدثا عن مسؤوليتهم اليوم في متابعة المسيرة. وشدد على اهمية منطقة بعبدا تاريخيا وجغرافيا ما يحتم الحفاظ عليها والحفاظ على الوطن كي تبقى “بعبدا… الجمهورية”.