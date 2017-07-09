الإشتراكي: يمهدون لعصر مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات

اعتبر “الحزب التقدمي الإشتراكي” أن “ما حصل في إنتخابات نقابة المعلمين، يمهد لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات حزبية وفئوية وطائفية ومذهبية”، مشيراً إلى أن “الشعار الذي رفعه منذ مدة وهو “إعادة النقابات للنقابيين”، يفترض أن يلتف حوله كل النقابيين الأحرار والديمقراطيبن، وأن يشكل عنواناً لمرحلة نقابية تحمي النقابات والنقابيين من فوقية بعض السياسات الهادفة للسيطرة على هذه النقابات وحرفها عن مسارها وأهدافها التي أنشئت من أجلها”.

الإشتراكي، وفي بيان عقب صدور نتائج انتخابات نقابة المعلمين في لبنان، أكد أنه “سيواصل معركته لإعادة النقابات للنقابيين لكي يستعيد العمل النقابي دوره النضالي والديمقراطي، وأنه سيتصدى لكل محاولات إسكات أصوات النقابيين الأحرار الذين يعلمون مصالح نقاباتهم وقادرون على إدارة شؤونها بأنفسهم”.

وختم موجها “التحية للنقابي نعمة محفوض الذي نال 43 بالمئة من أصوات النقابيين، وهو ما يؤكد أن في هذه النقابات أصواتا نقابية مستقلة تؤمن بالعمل النقابي الديمقراطي الحر”.