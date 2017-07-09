رفول: هذا العهد هو عهد محاربة الفساد

رأى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول أن تفاهم التيار “الوطني الحر” مع “القوات اللبنانية” ومع تيار “المستقبل” كان لأجل البلد وعودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، وأن وحدة اللبنانيين وسيادتهم والحفاظ على المكتسبات الوطنية لا يحصل إلا ببناء التفاهمات بين اللبنانيين”.

كلام الوزير رفول جاء خلال العشاء السنوي لهيئة القبيات في التيار، حيث قال: “اليوم نحن في السلطة من أجل خدمة الناس كل الناس والمحافظة على كل من هو نظيف وكفوء في جميع المؤسسات وتعزيز ثقافة الدولة على كافة الصعد”، مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيلتقي مع من لم يلتق بهم في لقاء بعبدا وأن هذا اللقاء جاء لحماية هوية لبنان بالشراكة مع المشاركين في السلطة في هذا العهد.

وأكد أن العهد الحالي برئاسة العماد ميشال عون هو عهد محاربة الفساد الذي ينخر في جسم الدولة فلا حماية ولا غطاء لأي فاسد في هذا البلد.

وأشاد رفول بالتنسيق الحاصل بين الأجهزة الأمنية الذي تعزز في هذا العهد، مؤكدا ان أهل عرسال يريدون أن يرتاحوا من الإرهاب، والدولة لن تترك عرسال.

واعتبر “أن التفاهمات السياسية الانتخابية للتيار لن تكون على حساب أصدقائه وحلفائه وحتى الآن لم تحسم التحالفات” مؤكدا ما قاله الوزير باسيل بأن التيار “الوطني الحر” في القانون الانتخابي الجديد ضحى بنواب في أقضية جبل لبنان ليربح نوابا في عكار.

ولفت الى أن التيار لا ينظر إلى رئاسة الجمهورية على انها مشروع سلطة إنما لبناء وطن حر سيد مستقل.