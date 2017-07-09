جعجع ناعياً بن حلي: خسرت جامعة الدول العربية شخصية سياسية ودبلوماسية قديرة

نعى رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس القطاع السياسي في الأمانة العامة للجامعة السفير أحمد بن حلي الذي توفي الأحد في كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال.

وتوجه جعجع للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأحر التعازي، قائلا: “لقد خسرت جامعة الدول العربية شخصية سياسية ودبلوماسية قديرة، شكلت مرجعية في منظومة العمل العربي المشترك، لما كان للراحل من كفاءة وخبرة واسعة في هذا المجال، وهو المتابع للملفات السياسية والقضايا الساخنة التي تتعامل معها الجامعة”.

كما توجه لـ”عائلة الفقيد الكبير وللجزائر حكومة وشعباً بصادق المواساة”، داعياً للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.