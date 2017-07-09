توقيف 3 اشخاص في بفروة ودير الزهراني في الجنوب

اوقفت دورية من مخفر زفتا في قوى الامن الداخلي، في بلدة بفروة المواطن (أ. ي. ن.) 1967 لقيامه بإطلاق النار من بندقية بومب أكشن، ابتهاجا بنجاح ابنته في الشهادة العامة وأحالته الى المخفر للتحقيق، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في النبطية.

كما اوقفت دورية من مفرزة الاستقصاء في قوى الامن الداخلي محمد ج. 1997، والسوري عباس زهير ملوك 1993 رقم القيد 421 الباب الشمالية، في بلدة دير الزهراني، لاقدامهما على سرقة فرن الحبايب في البلدة واحيلا الى التحقيق.