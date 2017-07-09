بالأرقام: فوز لائحة “التوافق النقابي” في انتخابات نقابة المعلمين

فازت لائحة “التوافق النقابي” التي تضم “القوات اللبنانية” بكامل أعضائها في انتخابات نقابة المعلمين بحسب ما أظهرته نتائج فرز الأصوات، في حين بادر رئيس لائحة “نقابتي” نعمة محفوض إلى تهنئة رودولف عبود الذي حاز على 3321 صوتاً، فيما أتت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:

جمال أديب الحسامي 4285 صوتاً، اهاب حسن نافع 4275 صوتاً، ابراهيم خليل يونس 4226 صوتاً، شربل أنطون الحامض 3924 صوتاً، وليد عز الدين جرادي 3902 صوتاً، عبد الرحيم علي حوماني 3454 صوتاً، أنطوان ناصيف المدور 3435 صوتاً، مايا أنطوان مطر (القوات اللبنانية) 3399 صوتاً، شربل أنطوان دميان 3390 صوتاً، آلان يوسف منير (القوات اللبنانية) 3368 صوتاً، رفيق الياس فهد (القوات اللبنانية) 3136 صوتاً.

وكان قد حصل أول الخاسرين في لائحة “نقابتي” النقيب السابق نعمة جرجس محفوظ على 2279 صوتاً بفارق 857 صوتاً عن آخر الرابحين في لائحة “التوافق النقابي” و1042 صوتاً عن النقيب الجديد.