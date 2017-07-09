ترامب: الوقت حان للعمل مع روسيا بشكل “بناء”

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “الوقت قد حان للعمل “بشكل بناء” مع موسكو”، مشسراً إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “نفى بشدة” التدخل في انتخابات عام 2016.

ترامب، وفي تغريدات عبر “تويتر” في وقت مبكر بعد عودته من رحلة استغرقت أربعة أيام الى أوروبا حيث التقى بوتين للمرة الأولى، قال: “مارست ضغوطاً شديدة على الرئيس بوتين مرتين بشأن التدخل الروسي فى انتخاباتنا”.