محلياتالأحد 09 تموز 2017 جنبلاط عبر “تويتر”: علينا مراعاة الاحاسيس المرهفة غرد رئيس اللقاء الديقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “كم بعض رجال الدولة والوجوه الواعدة الجدديدة ينفعلون لأي ملاحظة .علىينا مداراة احاسيسهم المرهفة لهذه الدرر السندسية”. كم بعض رجال الدولة والوجوه الواعدة الجدديدة ينفعلون لأي ملاحظة .علىينا مداراة احاسيسهم المرهفة لهذه الدرر السندسية pic.twitter.com/pFmXDI2v25— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 9, 2017كلمات مفتاحية:جنبلاطالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية