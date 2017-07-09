محليات

جنبلاط عبر “تويتر”: علينا مراعاة الاحاسيس المرهفة

 

غرد رئيس اللقاء الديقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “كم بعض رجال الدولة والوجوه الواعدة الجدديدة ينفعلون لأي ملاحظة .علىينا مداراة احاسيسهم المرهفة لهذه الدرر السندسية”.

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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