بالفيديو… القرضاوي: كل إنتاجي الفكري يدعو إلى الاعتدال ويرد على التهم الباطلة

أكّد الداعية القطري المصري يوسف القرضاوي، الذي وضعته المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في “قائمة الإرهاب”، أن كل إنتاجه الفكري يدعو إلى “الاعتدال والتسامح والحوار، ويرد على التهم الباطلة”، على حد تعبيره.

وجاء تصريح القرضاوي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، مرفقاً مقطع فيديو لجزء من مقابلة أرشيفية معه على قناة “الجزيرة”، يظهر من شريط الأخبار أن تاريخها يعود إلى عام 2004. ويبدو أن القرضاوي كان يرد آنذاك على سؤال عن اتهامه بالدعوة إلى التطرف.

وقال القرضاوي في مقطع الفيديو: “عشت أدعو إلى الاعتدال وإلى التسامح والحوار والانفتاح والتيسير، هذا أمر معروف، ولذلك أرى أنه من الظلم حينما توجه لي هذه التهم، وكل إنتاجي يرد على هذه التهمة، هل من حق الإنسان أن يوجه اتهاما بغير دليل، لي أكثر من 130 كتابا، نشر بعضها بعدة لغات عالمية، وبعضها طُبع عشرات المرات ولي محاضراتي ولي خطبي، كيف يقال هذا الكلام!”