حوري: الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة الصالحة للبحث في آلية عودة النازحين

اشار النائب عمار حوري الى أن المؤسسة العسكرية هي نقطة إجماع وطني ونحن على ثقة بأنها تملك الشفافية الكافية للوصول الى النتيجة في التحقيق الذي تجريه بعد حادثة وفاة أربعة من الموقوفين السوريين.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، لفت حوري الى أنه ليس مقبولاً ان يتم منع تقييم المؤسسة العسكرية والحديث عنها ولو من ناحية موضوعية.

ورأى حوري أنه يجب الإلتزام بالدستور والقوانين، والموضوعية بعيداً عن المزايدة في حب المؤسسة العسكرية الذي نتفق عليه جميعا.

وعن موضوع عودة النازحين، أكد حوري ان الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة الصالحة للبحث في آلية عودة النازحين وليس عبر الحكومة اللبنانية خصوصاً أن العودة مرتبطة بمناطق لا زالت خاضعة لتعقيدات، معتبراً ان التواصل الأمني قائم منذ مدة.

وأوضح حوري ان القرار السياسي في الحكومة وتكلف الأمم المتحدة تنفيذه وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهة السورية.