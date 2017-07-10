عون: لضبط الحدود نهائياً

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى “أن البلد كان يخاف من الارهاب وعندما تخلّص منه جاء الفلتان الداخلي بحجم كبير وخصوصاً لدى السوريين، مؤكدا محاولة ضبط هذا الأمر والعمل على التوصل الى نتيجة مثلما تم التوصل الى نتيجة مع الارهاب الخطير.

وأشار عون في كلمة له خلال اللقاء الاقتصادي في قصر بعبدا، الى أن “الأمن والاستقرار والمال، هذه هي عناصر الانتاج والتقدم الصناعي الذي يؤمن الاستقرار ودعم الليرة، مؤكدا أن الذي يريد تأمين الاستثمار في لبنان أهلا فيه، مضيفاً: “لا نريد زيادة الديون، ونريد تخصيص عملنا لنقوم بهذا العمل”.

وشدد على الجهد الكبير الذي قام به لمحاربة الفساد في الجمارك، ومن ناحية الجمارك الشرعية مرفأ بيروت والمطار تم ضبط الأمر”، جازما أن “مطار بيروت الدولي بات مغلقا أمام التهريب بشكل نهائي، لكن في التغيير الذي حصل زاد المدخول وانخفضت نسبة البضائع المستوردة 15 بالمئة وارتفع الدخل الوارد 6 بالمئة.

عون كشف أن “هناك نوعا من التعاون الوثيق بين اللبنانيين والسوريين، آملا ضبط الحدود نهائيا”.