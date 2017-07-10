موقف للرئيس عون في مجلس الوزراء الأربعاء من ملف النازحين

ما زال ملف عودة النازحين السوريين يتفاعل في الأوساط السياسية، في ظل استمرار التباينات بشأنه بين مؤيد ومعارض.

وفي السياق، كشفت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنه “سيكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، موقف حاسم من ملف النازحين السوريين ، لإنهاء كل هذا الجدال الحاصل حياله، وبما يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويضع حداً لتصاعد التوتر السياسي بين الفرقاء”.