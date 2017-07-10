إليكم هذه الميزة المذهلة في نظام “أبل” الجديد

كشف مطور كندي عن ميزة مبتكرة في نظام “iOS 11” الخاصة بأجهزة آيفون التي تنتجها شركة أبل الأميركية، والمقرر إطلاقه الخريف المقبل.

ونشر المطور، فيليكس لابالم، على حسابه عبر “تويتر”، مقطع فيديو يظهر تفاصيل الميزة الجديدة، التي قال إنه رصدها في النسخة التجريبية من “IOS 11”.

وتتيح الميزة، التي وصفها المطور بـ”السرية”، لمستخدمي هواتف آيفون بالتجول افتراضيا في سماء المدن، وكأنهم وحوش عملاقة مثل الغوريلا الخيالية “غودزيلا”.

وحسب الفيديو المنشور، ظهرت مدينة مونتريال الكندية بشكل ثلاثي الأبعاد اعتمادا على تطبيق خرائط أبل، بينما كان المستخدم المفترض يحلق بين المباني.

ومسار اللقطات الافتراضية عبارة عن رسوم محددة مسبقا، لكن تحرك صاحب الهاتف ينعكس على ما يراه على الشاشة.

وأشار المطور الكندي إلى أن أبل تراهن على تقنية “الواقع المعزز” بأن تكون الثورة المقبلة في عالم الهواتف الذكية، موضحا أنها الأساس الذي تستند إليه الميزة الجديدة.