غارات سورية ليلاً على “النصرة” في جرود عرسال

شنت طائرات حربية سورية، ليلة الاثنين، غارات على تلال عرسال الجبلية على الحدود مع لبنان.

واستهدفت الغارات، التي وصلت أصداؤها إلى بلدة عرسال شرق لبنان، مراكز المجموعات المسلحة المتمركزة في تلال البلدة شرقا، حيث يتحصن مسلحون من تنظيمي داعش والنصرة.

وتأتي الغارات، لليوم الثاني على التوالي، في وقت يتصاعد الحديث عن معركة تعد لها ميليشيات “حزب الله” اللبناني لمهاجمة المسلحين هناك. ولم يعلق أي مسؤول لبناني على الغارات.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان الطيران السوري نفذ غارات فجر اليوم، على مواقع “جبهة النصرة” في جرود عرسال.