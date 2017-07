“باندا عملاقة” تزود الصين بالكهرباء وتخفض من انبعاثات الكربون

تتشكل معظم محطات الطاقة الشمسية بطرق متشابهة في جميع أنحاء العالم، حيث تصطف الألواح الشمسية جنبا إلى جنب لتكون شبكة الطاقة.

لكن الصين قررت أن تضفي بعض المرح على محطة جديدة للطاقة الشمسية في داتونغ، من خلال تصميم فريد من نوعه، حيث قامت شركة “China Merchants New Energy Group”، وهي إحدى أكبر الشركات المختصة في الطاقة النظيفة في البلاد، ببناء مزرعة شمسية تبلغ مساحتها 248 فدانا، أي حوالي مئة هكتار، على شكل باندا عملاقة.

وقد اكتملت المرحلة الأولى من المشروع، والتي تصل سعتها إلى 50 ميغاوات في 30 يونيو، وفقا لما ذكرته مجلة “PV”.

وقد بدأ المشروع بتوصيل الطاقة إلى مناطق شمال غربي الصين، ومن المقرر بناء الباندا الثانية في وقت لاحق من هذا العام.

ويحمل المشروع اسم “باندا باور بلانت” (Panda Power Plant)، وسيكون قادرا على إنتاج 3.2 مليار كيلواط/ الساعة، من الطاقة الشمسية خلال الـ25 عاما المقبلة.

ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى القضاء على إنتاج ما يقارب مليون طن من الفحم، كان من الممكن استخدامها لإنتاج الكهرباء، وهو ما سيقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 2.74 مليون طن.

وتأمل الشركة فى بناء المزيد من محطات الطاقة الشمسية على شكل باندا في جميع أنحاء الصين خلال الأعوام الخمسة القادمة.

The cutest #solar farm ever is now live on the grid @UNDPChina https://t.co/mk1ySmyNHu

#China builds #solar farm shaped like a panda to promote #greenenergy to #youth, able to power more than 8,000 households @UNDP pic.twitter.com/sWzab0I2sG

— UN Climate Action (@UNFCCC) July 7, 2017