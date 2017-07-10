جهاز الأمن الوطني المصري يحبط سلسلة عمليات إرهابية ويقتل 6 عناصر من “داعش”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الإثنين مقتل 6 من تنظيم “داعش” بعد دهم الشرطة مكان اختبائهم في محافظة أسيوط جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة في البيان: “توافرت معلومات لجهاز الأمن الوطني تفيد أن هؤلاء العناصر كانوا يخططون “لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي”.

وتابعت أنه تم “تحديد الوكر الذي يختبئ فيه هؤلاء العناصر” وقامت القوات بدهمه لضبطهم إلا أنهم “بادروا بإطلاق الأعيرة النارية في تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج منه مصرع كل الموجودين فيها” وجاري العمل على تحديد الهويات.