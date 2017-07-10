موغيريني ستبحث مع لافروف الهدنة في سوريا والدور الأوروبي فيها

أعلنت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنها ستبحث غدا مع وزير الخرجية الروسي سيرغي لافروف في بروكسل الهدنة في سوريا ودور الاتحاد الأوروبي المحتمل فيها.

واشارت الى ان “هناك مسائل يمكن للاتحاد الأوروبي النظر فيها ودراستها من أجل المساعدة في عودة الحياة الطبيعية إلى مناطق سوريا، وهذا عندما يتم تنفيذ القرارات وعندما نشاهد أنه يجري احترام الاتفاقات. طبعا سأبحث كل ذلك غدا مع الوزير لافروف في بروكسل”.

وشددت على أنه لو كانت هناك فرص لدعم هذه الاتفاقات بإجراءات إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي فإنه سيقوم بذلك، لافتة الى انه “اعتقد أننا لا نزال في مرحلة مبكرة جدا”.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب غرب سوريا بات ساري المفعول اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 9 يوليو بتوقيت دمشق والأطراف الضامنة ، روسيا والولايات المتحدة والأردن.