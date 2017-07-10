بالصور: اكثر من 24 ساعة… والحريق مستمر في “تلة 888”

تمكنت عناصر من الدفاع المدني وبعد جهودٍ مضنية دامت لساعات من إخماد حريق شبّ في أعشاب برّية مختلفة وأشجار من السنديان وأخرى برّية في تلة 888 – قضاء عاليه وقرب وجمع “إيريتاج”، ولكن عاد وتجدد صباح الإثنين.

وعلم موقع حزب “القوات اللبنانية” الإلكتروني من بعض الأهالي في المنطقة أن الحريق على الأرجح ناجم عن مفرقعات مصدرها المجمّع المذكور.

وشكر الاهالي طوافات الجيش اللبناني التي سارعت لإطفاء الحريق وعملت طيلة الـ24 الساعة الماضية لتجنب الكارثة، وطالبوا الاجهزة الأمنية للكشف عن الأسباب التي ادت إلى إندلاع الحريق.