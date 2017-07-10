عواصف وفياضانات في باريس

أغلقت إدارة مترو الأنفاق في باريس لفترة وجيزة، محطات مترو عدّة جراء فياضانات تسببت بها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية ليل الاحد، كما أعلن مسؤولون اليوم.

وأعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس “را تي بي” أن عاصفة عنيفة ضربت باريس في وقت متأخر الأحد استمرت ساعتين وأدت الى إغلاق 15 محطة قطارات انفاق جراء الفيضانات.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها صباح الإثنين بعد إعادة فتح محطات المترو.

واستؤنف هطول الأمطار في وقت مبكر صباح اليوم ووضعت مصلحة الارصاد الجوية الفرنسية 12 دائرة بينها تلك الواقعة ضمن منطقة باريس الكبرى، في درجة “انذار برتقالي” اي تحذير من الأمطار الغزيرة والعواصف.

وقالت فرقة إطفاء باريس أنها تلقت خلال الليل 1700 اتصال طوارئ وتدخلت في 87 حالة معظمها كان لفتح أقبية غمرتها المياه.

وأعلنت مصلحة الارصاد الجوية الفرنسية ان نسبة تراكم المتساقطات في باريس بلغت 49 ملمترا خلال ساعة واحد مساء الأحد وهو رقم قياسي يوازي معدل أمطار لثلاثة أسابيع خلال شهر تموز في العاصمة الفرنسية.

وقالت ان نسبة المتساقطات القياسية السابقة في باريس تعود الى 2 تموز 1995 حيث بلغت 47 ملمترا.

في المحصلة، بلغت نسبة الأمطار في العاصمة الفرنسية مساء الأحد 68 ملمترا، وفق أرقام المحطة.