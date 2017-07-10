شاهد الصور التي كشفت علاقة الشاب المصري بابنة بيل غيتس

على صفحته على موقع انستغرام نشر الشاب المصري نائل نصار الذي كشفت صحف فرنسية عن قرب ارتباطه بجينفر بيل غيتس ابنة بيلغيتس مالك شركة مايكروسوفت العملاقة وأغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 90 مليار دولار عدة صور تجمعهما معا وتكشف حقيقة العلاقة بينهما.

نائل تبادل في محادثات له مع أصدقاء مصريين وأجانب الحديث عن علاقته بجينفر ورغبته في إسعادها، وردت عليه ابنة بيل غيتس بسعادتها بعلاقتها به، فيما تمنى لهما الأصدقاء زواجا سعيدا وحياة هانئة.

الأمر لم يخل من تعليقات طريفة لبعض المصريين الذين عبروا عن فرحتهم به وسعادتهم بارتباطه بابنة أغنى رجل في العالم معتبرين أن خبر ارتباطه أسعدهم وأشعرهم بالفخر لكونه مصريا.

الصور التي نشرها الشاب المصري وهو برفقة ابنة غيتس تكشف طبيعة العلاقة بينهما، وتشير إلى أن مشاعر الحب بينهما وصلت لأوج قمتها وأن إعلان الارتباط رسميا بات قريبا.

عشق الفروسية كما يكشف نايل هو من جمعه بابنة بيل غيتس، وقال إنه يتمنى أن يسعدها ويكون سببا دائما في ذلك لترد عليه ابنة جينفر غيتس بقولها إنها تحبه وبلا حدود.

نائل نصار من مواليد 1991 عاش بالكويت وانتقل لأميركا حيث تخرج من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 وهو من أبطال لعبة الفروسية ومارس اللعبة منذ أن كان عمره 10 سنوات، وفاز ببطولات عدة، وقال في صفحته على الفيسبوك إنه سعيد أنه يمثل مصر.

وكانت صحيفة “الباريزيان” الفرنسية قد نشرت خبرا يفيد بقرب ارتباط جينفر غيتس ابنة بيل غيتس أغنى رجل في العالم بشاب مصري، خاصة بعد ظهورهما معا في عدة مناسبات، وظهور الشاب المصري برفقة العائلة في البطولة الأخيرة لمسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية مونت كارلو بموناكو.

وقالت إن قلب جنيفر غيتس مشغول بشاب عربي من مصر اسمه نائل نصار، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عنه.