“الأمن العام”: توقيف 5 أشخاص خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/07/2017 لغاية 07/07/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– اربعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخص واحد بجرم السمسرة والشعوذة .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .