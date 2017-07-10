“الأمن العام”: توقيف 5 أشخاص خلال أسبوع

محلياتالاثنين 10 تموز 2017 “الأمن العام”: توقيف 5 أشخاص خلال أسبوعأعلنت المديرية العامة للأمن العام ان الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/07/2017 لغاية 07/07/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :– اربعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.– شخص واحد بجرم السمسرة والشعوذة . وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص . كلمات مفتاحية:المديرية العامة للأمن العامالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية