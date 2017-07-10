الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر

هبط الذهب إلى أقل مستوى له في نحو أربعة أشهر بعد أن عززت أحدث بيانات الوظائف الأميركية أسواق الأسهم وعائدات أذون الخزانة مما قلص الطلب على الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1207.03 دولار للأونصة. وكان قد لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ الخامس عشر من آذارعند 1204.45 دولار.

وهبط السعر الفوري للفضة نحو اثنين في المئة إلى 15.27 دولار للأونصة.

وهبط البلاديوم 0.3 في المئة إلى 836.18 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى في الثاني من حزيران .

وانخفض البلاتين 0.5 في المئة إلى 899 دولارا للأوقية وكان قد لامس أقل مستوى منذ الرابع من أيار خلال الجلسة.