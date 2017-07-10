الحريري سيمنح عون مهلة أسبوع لتقديم تقرير مفصل

محلياتالاثنين 10 تموز 2017 الحريري سيمنح عون مهلة أسبوع لتقديم تقرير مفصلاستدعى رئيس الحكومة سعد الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى اجتماع يعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي ، لمناقشة التدابير والإجراءات التي ينفذها الجيش للحفاظ على الأمن وملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها. وقالت مصادر سياسية، لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “الحريري سيطلب من عون تسريع التحقيق في ظروف وفاة الموقوفين السوريين الأربعة”، مشيرة إلى أنه “سيحدد مهلة أسبوع ليرد عليه عون بتقرير مفصل حول القضية”.كلمات مفتاحية:الحريريالعماد عونالمصدر: الجريدة الكويتية