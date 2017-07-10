العبادي يعلن رسمياً النصر على “داعش” في الموصل

دولياتالاثنين 10 تموز 2017 العبادي يعلن رسمياً النصر على “داعش” في الموصلأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الاثنين، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.وقال المكتب الإعلامي للعبادي، على “تويتر”، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، مساء من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في الساحل الأيمن للمدينة بيان النصر ونهاية تنظيم “داعش الإرهابي” في الموصل.وكان العبادي، وصل، الأحد إلى الجانب الأيمن لمدينة الموصل واجتمع مع القادة الأمنيين وزار مقر قيادة عمليات نينوى ثم انتقل إلى الساحل الأيسر وزار مبنى المحافظة وتجول في الشوارع. رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يُعلن النصر المؤزر من قلب الموصل المحررة. pic.twitter.com/ngu3gFIs71— PM Media Office (@IraqiPMO) July 10, 2017كلمات مفتاحية:الموصل