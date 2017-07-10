بالفيديو: عناصر من “حزب الله” يعتدون بالضرب على شرطة بلدية الجديدة

اعتدى عدد من العناصر التابعة لـ”حزب الله” في منطقة الرويسات على شباب من شرطة بلدية الجديدة، وقد أصيب خمسة عناصر من البلدية بجروح استدعت دخولهم الى مستشفى مار يوسف للمعالجة.

وفي التفاصيل، أثناء توجّه دوريّة من شرطة بلدية الجديدة الى محيط الرويسات لايقاف مخالفة حفر بئر ارتوازي، تعرّضت لتطويق واعتداء من قبل عناصر تابعة لـ”حزب الله”، حيث انهالوا عليهم بالضرب ما أدى الى إصابة خمسة من الشرطة بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى مستشفى مار يوسف.