حواجز فحص نسبة الكحول مستمرة.. و”قوى الأمن” تنظّم محاضر ضبط بحق المخالفين

متابعةً للحملة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي تطبيقاً لقانون السير على جميع الأراضي اللبنانية، أقام عدد من مفارز السير (بيروت، زغرتا، بعبدا، الجديدة وزحلة)، حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين.

وقد ضبطت عناصر هذه المفارز عدداً من المخالفات، وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، منها 6 محاضر من الفئة الثالثة.

لذلك، تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالسائقين عدم مخالفة أنظمة السير المعمول بها، وتؤكد أن جميع مفارز السير على مختلف الأراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط المخالفات ولا سيما منها التي تهدد سلامة السائقين والمواطنين على حدٍ سواء.